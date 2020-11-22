Двое молодых людей задержаны после пьяной езды в Бокситогорском районе

Кроме пьяной езды молодые люди прокатили сотрудника полиции на капоте автомобиля, а его напарника избили.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленинградской области, наряд патрульно-постовой службы подошёл к автомобилю с молодыми людьми, которые управляли им в нетрезвом состоянии. Водитель автомобиля попытался скрыться от полицейских и наехал на командира отделения, которого протащил на капоте транспортного средства.
После остановки автомобиля из него выскочил 21-летний пассажир и ударил по голове пришедшего на помощь командиру полицейского-водителя отдельного взвода ППСП ОМВД.
В итоге злоумышленники были задержаны и доставлены в отделение полиции. СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.