Проезд по ЗСД подорожает с 1 декабря 2020 года

С 1 декабря 2020 года на Западном скоростном диаметре (ЗСД) вводятся новые тарифы на проезд.

При наличной оплате для автомобилей и мотоциклов тариф составит 200 руб. за одну тарифную зону. Для грузовиков – 350 руб. Для прицепов и полуприцепов – 400 руб.

Изменение тарифов для пользователей транспондеров составит в среднем около 10%. Например, проезд по участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова подорожает с 99,3 до 101 руб.

Также с 1 декабря изменится стоимость некоторых тарифных опций. Например, цена «Легкового 100» составит 6000 рублей. Цена пользующихся популярностью «Легкового 10» и «Грузового 10» не изменится.