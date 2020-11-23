В 11 районах Ленобласти отключат свет 23 ноября

Причина отключений – плановые работы по техническому обслуживанию электросетевых объектов.

Список адресов и график отключений опубликованы ниже.

Бокситогорский район – с 09:00 до 17:00.

Бор (частный сектор, 2 дома), Ефимовский (улицы Гагарина №1-23, Садовая, Комсомольская №5-34, Центральная №17-36; Садовая №14-74), Белая, Корталы-Усадище, Красный Бор, Саньков Бор, Красноборский, Сидорово, Лахта, Прокушево, Чайгино, Амосова Гора, Тедрово, Бочево, Окулово, Боброзеро, Пелуши, Белячиха, Пожарище, Петрово, Остров, Верховье, Подборовье ( улицы Заводская №10-34, Главная, Центральный и Столярный переулки).

Волосовский район – с 09:00 до 17:00.

Канаршино, Верницы, Сырковицы, Ломаха.

Всеволожский район – с 10:00 до 18:00.

Островки-Пороги, Новосаратовка, СНТ Колос, Старая, Соржа-Старая, Соржа-Рыжики, Сертолово, Кузьмолово (улица Юбилейная, Ленинградское шоссе), Ексолово, Борисова Грива.

Выборгский район – с 09:00 до 16:00.

Решетниково (улица Ягодная, индивидуальные застройщики).

Гатчинский район – с 10:00 до 17:00.

Суйда, Высокоключевой, Семрино, Белогорка (улицы Садовая и Береговая), Старые Низковицы, Новые Низковицы, Переярово, Ивановка, Романовка, Руссолово.

Кировский район – с 10:00 до 17:00.

Назия, Нижняя Шальдиха, Приладожский (улица Садовая), Путилово, Горная Шальдиха, петровщина, Никольское, Подолье.

Ломоносовский район – с 09:00 до 17:30.

Крокшево, Гостилицы (улица Новая, Верхняя), Ломаха, Трудовик, Витино, Черемыкино.

Лужский район – с 17:00 до 23:00.

Сабо, Высокая Грива, Ветчины, Поля.

Приозерский район – с 10:00 до 17:00.

Севостьяново (частично), Шушино, Заветное, Богатыри, Проточное, Яркое, Мельничные Ручьи (частично), Мельниково (Майоров остров, частично).

Тихвинский район – с 08:00 до 17:00.

Остров, Липная Горка, Еремина Гора (улицы Народная, Малая), Подборье.

Тосненский район – с 09:00 до 18:00.

Ивановская.

Ранее ivbg.ru публиковал видео того, как снежная буря накрыла Кудрово. Также мы рассказывали, что из-за сильного снегопада сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.