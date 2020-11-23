Ссора в родительском чате привела к массовой драке и стрельбе в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители поссорились в родительском чате и вышли выяснять отношения во двор домов № 19 и № 21 по проспекту Тореза 21 ноября около 21:00.

Жители домов услышали стрельбу и вызвали полицию. В отдел доставили шестерых человек в возрасте 28-35 лет. Выяснилось, что один из участников потасовки стрелял из травматического пистолета. Пули никого не задели.

Все участвовавшие в драке – респектабельные и образованные люди. В схватке принял участие даже врач.