Подростки вытолкнули четвероклассника под колеса машины в Пудомягах

В гатчинскую больницу из поселка Пудомяги 21 ноября госпитализирован 10-летний учащийся школы Коммунара.

Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. По предварительным данным, мальчик попал под колеса Renault Arkana. Его вытолкнули на проезжую часть другие подростки.

Родители пострадавшего отказались от госпитализации. Лечение продолжится на дому.