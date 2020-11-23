Подростки вытолкнули четвероклассника под колеса машины в Пудомягах

Автор: Сергей Агутин
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В гатчинскую больницу из поселка Пудомяги 21 ноября госпитализирован 10-летний учащийся школы Коммунара.

Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. По предварительным данным, мальчик попал под колеса Renault Arkana. Его вытолкнули на проезжую часть другие подростки.

Родители пострадавшего отказались от госпитализации. Лечение продолжится на дому.

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