Подростки вытолкнули четвероклассника под колеса машины в Пудомягах

В гатчинскую больницу из поселка Пудомяги 21 ноября госпитализирован 10-летний учащийся школы Коммунара.
Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. По предварительным данным, мальчик попал под колеса Renault Arkana. Его вытолкнули на проезжую часть другие подростки.
Родители пострадавшего отказались от госпитализации. Лечение продолжится на дому.
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23.11.2020 62