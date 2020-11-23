Компания HeadHunter составила список наиболее востребованных в России профессий — его возглавили программисты.

Компания HeadHunter перечислила самые престижные профессии в России на сегодняшний день. При составлении перечня она опиралась на результаты проведенного среди 4 184 соискателей опроса, пишет «РИА Новости».

Список возглавили программисты — за эту специальность проголосовали 17 % участников исследования. Второе место разделили директоры и топ-менеджеры, за которых проголосовали 13 % респондентов. На третьем месте оказались инженеры, врачи и президенты.

Наименее престижной большинство опрошенных россиян посчитало профессии уборщика, продавца, кассира, дворника и учителя.