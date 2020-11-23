Более 4 млрд рублей выделено на поддержку культуры в Ленобласти в 2021 году  

В 2021 году в Ленинградской области намечены масштабные праздничные мероприятия в честь 800-летие Александра Невского.

В Тихвине откроется новая библиотека. В Выборге пройдет рыцарский турнир, а в Гатчине – симфонический фестиваль «Дым над водой». На поддержку культуры в 2021 году из регионального бюджета будут выделены более 4 млрд рублей.

Из них 94,6 млн рублей направят на модернизацию и оцифровку библиотечных фондов, ремонт помещений и приобретение нового оборудования для областных библиотек. На сохранение памятников истории и культуры выделено 388 млн рублей.

Например, в 2021 году масштабные реставрационные работы и проектирование квартала Сета Солберга запланированы в Выборге. В Новой Ладоге пройдет реставрация храмового комплекса Климента Римского и Петра Александрийского и музея в одном из купеческих особняков города.

На развитие музейной деятельности выделены 535,5 млн рублей. Деньги предназначены для реставрации музейных предметов, организации выставок, пополнения фондов, строительство и реконструкцию областных музеев. Еще 1,9 млрд рублей выделены на поддержку коллективов народного творчества и проведение мероприятий. И 1,2 млрд рублей – на субсидии муниципалитетам для капитального ремонта объектов культуры и укрепления их материально-технической базы.