Две главные котельные Приозерска переведены с мазута на природный газ

Подать газ в ноябре 2020 года сотрудники газовой компании пообещали Александру Дрозденко еще в августе, в ходе рабочей поездки главы региона.

Обещание выполнено – две главные котельные Приозерска, обеспечивающие теплом и горячей водой 90% многотысячного населения Приозерского района, получают природный газ. Мощность газопотребления – 21 млн кубометров в год.

«Переход на природный газ повысит надежность теплоснабжения жителей города и улучшит экологическую обстановку. До этого котельные работали на щепе и мазуте», – рассказал председатель топливно-энергетического комплекса Юрий Андреев

Сейчас ведутся пусконаладочные работы на трех котлах котельной № 2. Еще восемь котлов – в котельной № 1.