Предоставление электронных госуслуг регламентируют в Ленобласти

Типовые регламенты по предложению главы 47 региона разработают для удобства ленинградцев.

«Для того, чтобы жители области активнее получали услуги в электронном виде, мы должны упросить регистрацию на портале, дать возможности для обучения новых пользователей, и посмотреть какие преимущества могут получить те, кто зарегистрируется на портале, например, дополнительные полезные и бесплатные сервисы», — предложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов сообщил, что универсальный регламент протестируют в пилотном Волховском районе, после чего будет распространена на остальные районы Ленобласти.

На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступно 4 235 электронных услуг, более 95% из них — муниципальные услуги. В 2020 году количество жителей региона, получающих госуслуги в электронном виде, выросло на 114 000 человек и составило 1,5 млн. Планируется, что к 2023 году 95% госуслуг жители региона будут получать в удаленном формате, без личного посещения офисов соответствующих учреждений.