«Триста спартанцев» или как ленинградцы стали «волонтерами наследия»

Триста жителей Ленобласти успешно прошли курсы реставраторов — «Школа волонтеров наследия-2020»

Церемония вручения сертификатов прошла в театре «На Литейном». Самой возрастной студентке «Школы волонтерского наследия» Ниле Аркадьевне Филипповой исполнилось 82 года.

Нила Аркадьевна и еще 299 студентов прослушали курс лекций от ведущих архитекторов, реставраторов и археологов Ленобласти, а также прошли практику — мастер-классы на базе ЛГУ им. Пушкина. В дальнейшем выпускники Школы смогут принимать участие в проектах ВООПИиК как на территории Петербурга и Ленобласти, так и на территории других регионов России.

«Для нас работа с волонтерами — это стратегическое направление, мы будем продолжать эту работу и с ВООПИиК, и с органами власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Надеюсь, в следующем году мы сможем провести несколько волонтерских кампусов, где вы сможете реализовать полученные знания и навыки», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, приветствуя выпускников.

Проект «Школа волонтеров наследия» проходит в рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». Курс представляет собой 4 академических часа теории и 6 часов практики. Запись проводится по ссылке.

Как уже ранее писал ivbg.ru, строительство многофункционального центра для реставраторов и музейных работников в поселке Рождествено смогут завершить только в декабре 2021 года. Изначально центр стоимостью 2,2 млрд рублей планировали завершить в 2019 году. Однако сроки сдачи сдвинулись.