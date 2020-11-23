Ленобласть выделит 4 млрд рублей на поддержку культуры в 2021 году

В следующем году Ленинградская область собирается провести ряд крупномасштабных культурных мероприятий.

Так, область планирует отметить 800-летие со дня рождения Александра Невского, в Выборге проведут крупный рыцарский турнир, а в Гатчине состоится симфонический оркестр «Дым над водой».

В бюджете Ленобласти предусмотрена финансовая поддержка приобщения населения региона к чтению. На эти цели регион выделит почти 95 млн рублей. На сохранение памятников истории и культуры областная казна потратит 388 млн рублей.

На развитие музейной деятельности власти решили направить 535,5 млн рублей. Ещё около 1,2 млрд рублей пойдут на субсидии для муниципальных культурных образований Ленобласти, которым необходим капитальный ремонт.