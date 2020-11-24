Четверо жителей Ленобласти удостоены государственных наград

В соответствии с Указом президента Российской Федерации № 732 от 23 ноября 2020 года сразу четверо жителей Ленинградской области удостоены государственных наград.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награжден первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Марков Роман Иванович.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено старшему тренеру муниципального автономного учреждения «Тосненский районный культурно-спортивный центр» Белоусовой Ирине Владимировне.

Почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации» присвоено слесарю по ремонту реакторно-турбинного оборудования «Ленатомэнергоремонт» Волкову Петру Георгиевичу.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено заведующей сектором методического отдела государственного казенного учреждения культуры «Ленинградская областная детская библиотека» Степановой Людмиле Валентиновны.