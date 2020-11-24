Трое мигрантов пытались незаконно пересечь границу в Выборгском районе

Сотрудники погрануправления задержали троих выходцев из Латинской Америки, которые хотели незаконно пересечь границу в Выборгском районе и попасть в Финляндию.

Нарушителей заметили, когда те стремительно двигались к госгранице. Иностранцы пытались скрыться от погони в лесу, но были задержаны. Оказывается, буквально несколько дней назад беглецов уже ловили за попытку незаконно попасть в Европу и привлекали к административной ответственности.

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Теперь каждому из задержанных — двое мужчин и одна женщина 27-32 лет — грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России. Пока они будут находиться в Центре временного содержания в Красном Селе.