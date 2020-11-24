В ноябре более 250 человек пытались незаконно пересечь границу в Ленобласти

С начала месяца, с 1 по 23 ноября, на пограничных территория Ленобласти были задержаны более 250 нарушителей, из них свыше 230 человек — иностранцы.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, только 7 ноября в Кингисеппском районе задержали 20 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Эстонией. Все они уроженцы одной из стран Восточной Азии и не имели документов для пересечения границы на законных основаниях.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе задержали троих выходцев из Латинской Америки. Буквально несколько дней назад их уже задерживали в приграничной зоне за попытку незаконно пересечь границу.