Стать ветераном труда Ленобласти можно проработав в Петербурге

Правительство региона подготовило проект областного закона, согласно которому стаж работы в Петербурге будет считаться при присвоении жителям Ленобласти звания «Ветеран труда Ленобласти»
По словам Светланы Шлемовой, применение критерия нуждаемости планируется исключить с 2021 года. Отметим, что на критерий нуждаемости жаловались ветераны, в том числе и напрямую главе Ленобласти Александру Дрозденко.
Сегодня звание «Ветеран труда Ленинградской области» присвоено 70440 жителям региона. На данный момент, стать ветераном труда может человек, постоянно проживающий в регионе, отработавший здесь 30-35 лет и, согласно Постановление Правительства Ленинградской области от 26 ноября 2012 года N 367 «Об утверждении Порядка присвоения звания «Ветеран труда Ленинградской области» и Порядка исчисления стажа трудовой деятельности на территории Ленинградской области (с изменениями на 5 июля 2017 года), имеющий награды за работу, подтвержденные документально.