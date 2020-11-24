После медицинского осмотра двум мальчикам понадобилась дополнительная помощь.

Шестерых мальчиков освободили из квартиры на Пролетарской в Колпино и отвезли в в ДГБ № 22. Детей осмотрели врачи. У двух мальчиков обнаружили температуру и ОРВИ. Также медики обнаружили ссадины у нескольких детей.

«В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети на отделении», — сообщает детский омбудсмен «Фонтанке».

Врачи отпустят детей в социальное учреждение только когда убедятся, что с их здоровьем все в порядке. Напомним, шесть мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет оказалась в заложниках у 38-летнего Дениса Бельтюкова в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино. Для двоих младших детей он является биологическим отцом. Бельтюков захватил детей после обвинения супруги в неверности.