После инцидента пенсионер перевел 10 тысяч рублей в благотворительную организацию и избежал уголовного дела.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга привела 24 ноября историю о хулиганстве пенсионера. В июне пожилой петербуржец оказался на спортивной площадке на улице Первого Мая в Парголово и остался недоволен тремя незнакомцами. Пенсионер не стал скрывать чувств и вытащил из кармана пистолет «Макарыч».

Мужчина размахивал им перед незнакомцами и не стеснялся в выражениях. После угрозы огнестрелом на пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Петербуржец тут же раскаялся. Следователь обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Оказалось, обвиняемый пытался загладить вину. Он перевел в благотворительную организацию 10 тысяч рублей. Кроме того, он пенсионер по инвалидности с детьми на иждивении. Суд не стал сажать мужчину и вместо этого выписал штраф 5 тысяч рублей.