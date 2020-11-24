В Санкт-Петербурге на перекрестке Бабушкина и Ольминского пешеход попал под маршрутку.

Вечером вторника, 24 ноября, в Невском районе Санкт-Петербурга маршрутное такси наехало на человека. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

ЧП произошло около девяти часов вечера на перекрестке улиц Бабушкина и Ольминского. На место прибыла скорая помощь, пострадавшего госпитализировали. О его состоянии не сообщается. Выясняются обстоятельства случившегося.