ВЦИОМ: 89% россияне поддерживают ношение масок в общественных местах

Большинство россиян поддержат обязательный “масочный режим” и требование соблюдать дистанцию в общественных местах в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, ношение масок в общественных местах поддержали 89% россиян, против высказались 10%. Также большинство опрошенных — 87% — готовы поддержать введение требований соблюдения дистанции в 1,5-2 метра между людьми, а 12% не готовы.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим введен во всех регионах России. А в 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в период с 23:00 до 06:00.