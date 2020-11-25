Минпромторг предложил альтернативу закрытию фуд-кортов из-за COVID-19  

В Минпромторге предложили властям в регионах минимум две меры, позволяющие организовать работу фуд-кортов в торговых центрах, не закрывая их в период пандемии COVID-19.
Первая мера – сотрудники кафе могут обслуживать посетителей за отдельными столиками, как в ресторанах. Для этого посадочные места необходимо разместить на расстоянии 1,5 метра друг от друга и дезинфицировать после каждого клиента.
Вторая мера – монтаж прозрачных защитных экранов на стойке оформления и выдачи заказов.
Такие методы организации рабочего процесса могут стать альтернативой закрытию или ограничению работы фуд-кортов, которые не действуют в восьми регионах России.
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