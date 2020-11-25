28 ноября у Иоанновского равелина Петропавловской крепости самые закаленные жители Санкт-Петербурга посоревнуются в зимнем плавании.

В Санкт-Петербурге 28 ноября пройдет соревнование по плаванию среди моржей. Заплыв начнется в 7 утра у Иоанновского равелина Петропавловской крепости.

В рамках состязания им предстоит преодолеть внушительную дистанцию в ледяной воде: 65 метров на третий разряд, 320 метров на второй и 450 метров — на первый. Пятеро добровольцев уже вызвались сдать на первый разряд. В их числе мировой чемпион по зимнему плаванию Марк Мордовцев, директор федерации зимнего плавания Роман Каркачев и лидер сообщества «Дерзкие Моржи» Вячеслав Мякушенко.