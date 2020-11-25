Результаты опроса будут проанализированы и использованы для улучшению качества системы организации бесплатного горячего питания в школах Ленобласти.

Общественная палата Ленобласти приглашает всех желающих принять участие в опросе, посвященном организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов Ленобласти. Анкету можно заполнить по ссылке.

Напомним, что с 1 сентября все школы Ленобласти обеспечили 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.