Администрация Осьмино не выплатила подрядчику 3 млн рублей

Петербургская строительная компания обратилась в прокуратуру после того, как администрация Осьминского поселения не расплатилась за ремонт дорог.

Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Ленобласти. «Северо-Западная строительная компания» по контракту должна была получить оплату за ремонт дороги в поселке, но заказчик в лице муниципалитета этого не сделал.

Представители строительной компании обратились в надзорный орган. По результатам проверки, администрация погасила задолженность в полном объеме.