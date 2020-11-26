Прокуратура проводит проверку по факту гибели работников на производстве в Волосово

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия.

По информации прокуратуры Ленинградской области, ведомство организовало проверку по факту гибели двух работников на территории ЗАО «Управление механизации № 343».

Отмечается, что во время производственных работ на сотрудников упали два паллета. Полученные травмы оказались смертельными.