Прокуратура проводит проверку по факту гибели работников на производстве в Волосово

Автор: Александр Селиванов
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В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия.

По информации прокуратуры Ленинградской области, ведомство организовало проверку по факту гибели двух работников на территории ЗАО «Управление механизации № 343».

Отмечается, что во время производственных работ на сотрудников упали два паллета. Полученные травмы оказались смертельными.

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13.11.2020 222
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