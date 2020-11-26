В Санкт-Петербург незаконно попытались попасть личинки мух

Выпуск партии заражённых фруктов с личинками запретили.

По информации пресс-службы Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, в город попытались ввезти 20 тонн свежих клементинов из Марокко, в которых были обнаружены живые личинки.

Позднее проверка показала, что фрукты заражены личинками средиземноморской плодовой мухи.

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В итоге выпуск клементинов с личинками мух был запрещён.