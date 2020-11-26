Подсчитана средняя зарплата курьеров в Петербурге

Данные называет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Работа». Согласно данным сервиса, из-за пандемии COVID-19 спрос на курьеров осенью 2020 года увеличился втрое по сравнению с весной.

Однако средняя зарплата по сравнению с весной снизилась в среднем до 42 тысяч рублей в месяц – на 16%. На Москву приходятся 19% от общего числа вакансий курьеров по России. На Санкт-Петербург – 7%.

Больше всего зарабатывают курьеры в Москве – до 60 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – до 50 тысяч рублей. Аналогичные Петербургу показатели средней заработной платы наблюдаются в Казани.