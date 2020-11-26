Видео: избитый Романом Широковым арбитр собирается «идти до конца»

Как сообщал ivbg.ru, экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова в ходе любительского матча команд «Матч ТВ» и «Ничего необычного» 10 августа.

Вам будет интересно Видео: экс-капитан «Зенита» Роман Широков избил арбитра на любительском матче Экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова в ходе любительского матча команд «Матч ТВ»... 15.09.2020 388

Роман Широков избил 24-летнего Данченкова руками и ногами. Некоторые удары пришлись в голову. Арбитр получил синяк под глазом и рассечение брови.

«Каким бы ты ни был человеком, знаменитым, богатым, ты не можешь делать то, что тебе хочется», – прокомментировал ситуацию Данченков

Избитый молодой человек сообщил, что материальная компенсация его не интересует. Для него данное разбирательство – «дело чести».