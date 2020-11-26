Самые большие в России чугунные печи возвращаются в Монрепо

Печи из Усадебного дома парка «Монрепо» в следующем году они будут установлены на историческом месте.

«Остались последние штрихи — придать им исторический цвет. Это решение реставраторы будут принимать совместно с архитекторами, которые восстанавливают Усадебный дом. По сохранившимся фрагментам специалисты сделали вывод, что изначально печи были темные», — отметили в парке.

Старинные чугунные печи из Усадебного дома парка «Монрепо» являются одними из самых больших в России ─ их вес составляет около 2 тонн. Автор печей ─ известный датский строитель, архитектор и инженер по металлу из Копенгагена Генрих Мелдал.

Отметим, что в парк Монрепо сейчас активно приводят в порядок. Сотрудники Монрепо уже рассказали ivbg.ru, что на скальном берегу музея-заповедника археологи нашли фундамент бани, а под обшивкой Дома садовника удалось обнаружить подлинный сруб. Также живопись из Главного усадебного дома находится в Петербурге на реставрации.

Напомним, что Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области». Также парк вошел в пятерку лучших парков России для осенних прогулок.