Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 202 новых заражения 26 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 202 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 ноября.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район: Волосово (+5), Терпилицы (+1), Торосово (+2), Вруда (+1), Кайкино (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+2).

Волосово (+5), Терпилицы (+1), Торосово (+2), Вруда (+1), Кайкино (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+2). Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1).

Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1). Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+19), Кудрово (+6), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Старая (+2), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+2), Лесное (+1), Дубровка (+1), Касимово (+4).

Мурино (+5), Всеволожск (+19), Кудрово (+6), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Старая (+2), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+2), Лесное (+1), Дубровка (+1), Касимово (+4). Выборгский район: Выборг (+17), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Вещево (+1), Возрождение (+1).

Выборг (+17), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Вещево (+1), Возрождение (+1). Гатчинский район: Гатчина (+7), Суйда (+1), Сиверский (+3), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Большое Рейзино (+1), Новый Свет (+1), Мыза-Ивановка (+1), Репполово (+1).

Гатчина (+7), Суйда (+1), Сиверский (+3), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Большое Рейзино (+1), Новый Свет (+1), Мыза-Ивановка (+1), Репполово (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Кингисеппский (+3).

Кингисепп (+6), Кингисеппский (+3). Киришский район: Кириши (+11), Будогощь (+2).

Кириши (+11), Будогощь (+2). Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Мга (+1).

Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).

Лодейное Поле (+6). Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Лаголово (+2), Виллози (+1), Разбегаево (+2), Озерное (+1), Кипень (+1), Яльгелево (+1).

Гостилицы (+1), Лаголово (+2), Виллози (+1), Разбегаево (+2), Озерное (+1), Кипень (+1), Яльгелево (+1). Лужский район: Луга (+1), Толмачёво (+2), Дзержинского (+1).

Луга (+1), Толмачёво (+2), Дзержинского (+1). Подпорожский район: Винницы (+4), Подпорожье (+7), Лукинская (+1).

Винницы (+4), Подпорожье (+7), Лукинская (+1). Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Кривко (+2).

Приозерск (+6), Сосново (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Кривко (+2). Сланцевский район: Сланцы (+10), Овсище (+1).

Сланцы (+10), Овсище (+1). Тихвинский район: Шугозеро (+2).

Шугозеро (+2). Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+1), Тарасово (+1), Любань (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: