В Ленобласти проживает более 15,5 тысяч многодетных семей

По данным на 1 ноября, в Ленобласти проживают 15 532 многодетных семей, которые воспитывают 51 137 детей. Такие семьи могут воспользоваться целым рядом мер поддержек.

Всего в регионе 180 тысяч семей с детьми. Им положено 27 мер поддержки, 20 из которых – это прямые выплаты для 30,5 тысяч семей. Отмечается, что в 2020 году на эти выплаты из областного бюджета было направлено более 3,8 млрд рублей, в 2021 год – более 4 миллиардов.

Напомним, что в этом году на земельные капиталы было выделено 3,5 млн рублей. Сертификатом могут воспользоваться родители Ленобласти, имеющих трех и более детей.