3,5 млн рублей направили на земельные сертификаты для многодетных семей Ленобласти 

Сертификатом “Земельный капитал” могут воспользоваться родители Ленобласти, имеющих трех и более детей. В этом году на земельные капиталы выделено 3,5 млн рублей.

Земельный сертификат предоставляется многодетным семья однократно, в этом году его стоимость составляет 350 тысяч рублей. Воспользоваться им можно будет в течение трех лет с даты его выдачи.

Чтобы получить сертификат необходимо обратиться в уполномоченные органы по месту жительства или в МФЦ.

Напомним, у родителей Ленобласти, имеющих трех и более детей, будет выбор между получением земельного участка в собственность в предусмотренном законом порядке и земельного капитала.