Большинство коттеджей в Ленобласти уже забронированы на новогоднюю ночь 

Большая часть коттеджей и домов в Ленинградской области уже забронированы на новогодние праздники.

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Вероятность того, что в ночь 31 декабря получится отыскать свободный дом, крайне низкая. В январе ситуация немногим лучше. Эксперты полагают, выбирать придется либо за большие деньги, либо среди низкокачественного сегмента.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что массовые новогодние мероприятия в Ленобласти могут быть будут отменены.