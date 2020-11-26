Госдума не одобрила законопроект ЛДПР, в котором предлагалось сделать 31 декабря официальным выходным днем.

31 декабря в этом году будет рабочим днем. Такое решение приняла Госдума, передает «РИА Новости».

Ранее члены ЛДПР предложили сделать этот день выходным — соответствующий проект был внесен в Госдуму еще в ноябре минувшего года. В документе значилось, что российское правительство переносит выходные дни так, чтобы 31 декабря являлся выходным днем в том случае, если этот день не выпадает на выходной по календарю.

Однако кабинет министров не поддержал инициативу, пояснив, что работодатели и так самостоятельно решают, в какие дни будут или не будут работать их сотрудники. Вместе с тем уже подписано распоряжение, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным.