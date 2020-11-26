В Ленобласти за месяц больше всего подорожали сахар, икра и апельсины

В Петростате рассказали, какие продукты в Ленобласти больше всего выросли в цене в октябре.

Так, сахар подорожал в среднем на 19,9%, икра лососевых рыб — 4%, яйца — 2,9%, гречневая крупа — 2,8%, подсолнечное масло — 2,7%, шампанское — 2,6%, творог — 2,3%, колбаса вареная — 1,9%. А вот рыба живая и охлажденная, наоборот, подешевела на 2,6%, как и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,6%, чай черный — 1,5%.

Также отмечается снижение цен на белокочанную капусту — 13%, морковь — 10,7%, яблоки — 5,5 %, виноград — 5,2%. При этом помидоры подорожали на 4,4%, апельсины — 5,6%, картофель — на 3,1%.

Ранее мы рассказывали, что подорожание сахара связано с неурожаем сахарной свеклы в стране. Минсельхоз заявил о скорой стабилизации цен на сахар.