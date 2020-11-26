При добыче песка предприятие устроило незаконную свалку.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 25 ноября наказал организацию, которая занималась добычей песка в границах Свердловского городского поселения во Всеволожском районе.

Оказалось, гендиректор компании поручил бытовые отходы городка закапывать рядом с месторождением. Экскаватор прятал мусор в карьере, из-за чего специалистам не сразу удалось его обнаружить. Устроенная свалка могла серьезно навредить экологии — загрязнить почву или сделать непригодным месторождение.

Организацию привлекли к ответственности по статье 8.9 КоАП РФ. В течении месяца компания обязана убрать свалку.