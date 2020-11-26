Виновника драки в самолете оштрафовали на 1000 рублей

Во вторник, 24 ноября, на борту авиакомпании S7 произошел конфликт между пассажирами, из-за чего был задержан рейс Петербург-Москва. Спустя два дня зачинщик драки ответил перед законом.

Информация стала доступна изданию «Фонтанка». Как сообщило Управление на транспорте МВД, на одного из задержанных завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Виновник задержки рейса отделался штрафом в размере 1000 рублей. Второй участник потасовки получил лишь устное замечание.

Ранее мы писали с чего началась данная история.