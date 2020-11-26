В Петербурге начали бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

С 26 ноября медики Северной столицы стали разносить пациентам, страдающим от коронавирусной инфекции, бесплатные лекарства. Пока на такую помощь могут претендовать только те, кто проходит лечение на дому.

«Бесплатные лекарства будут предоставляться вне зависимости от лабораторного подтверждения диагноза, но строго по медицинским показаниям больным старше 18 лет. С 26 ноября их будут выдавать при первом посещении пациента на дому. Уже находящиеся на амбулаторном режиме больные получат их при повторном посещении врача, если ранее назначенное лечение не принесло результатов», — рассказали в администрации края.

На данную инициативу Петербург получил из федерального бюджета 203 млн рублей. Но в Министерстве здравоохранения области говорят, что этого не хватит даже до конца этого года.