Расследование дела обвиняемых в экстремизме подростков завершено в Санкт-Петербурге

Расследование уголовного дела в отношении десяти обвиняемых в экстремизме, девять из которых являются несовершеннолетними, завершено в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК России.

«В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении десяти обвиняемых в совершении ряда преступлений по экстремистским мотивам», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, десять человек, девять из которых являются несовершеннолетними, обвиняются в избиениях и грабежах по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды в отношении выходцев из стран Азии. Обвиняемые использовали газовые баллончики и ножи, отмечается в сообщении.

Всего соучастники совершили 12 преступлений. Во время обысков у них изъяли экстремистскую атрибутику и литературу. В одно производство соединено 10 уголовных дел.

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