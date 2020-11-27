Чиновники Ленобласти в 2021 году будут питаться и пить из фарфора и хрусталя за 5 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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Администрация Ленинградской области разместила тендер на обеспечение питанием официальных мероприятий. По заявке чиновников будет приезжать стол, сервированный фарфором и хрусталем.

Согласно техническому заданию тендера, исполнитель должен организовывать кофе-брейки и фуршеты по заявке заказчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Столы должны быть сервированы фарфоровой или фаянсовой посудой, хрустальными или стеклянными бокалами, а также украшены живыми цветами.

Одноразовая посуда не допускается. В рацион входя вино, коньяк, водка и горячее. Контракт будет действовать в течение 2021 года. Его стоимость – 5 миллионов рублей. Средства выделят из бюджета Ленинградской области.

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24.11.2020 391
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