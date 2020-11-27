На сегодняшний день готовность будущего Дома культуры в селе Паша Волховского района составляет более 30%. Ожидается, что ДК откроет свои двери в декабре 2021 года.

В Доме культуры разместятся зрительный зал на 150 мест со сценой, библиотека и помещения для занятий в кружках и секциях, а также отдельный спортивный корпус. Сейчас полностью готов каркас спортивного корпуса, в основной части здания уже завершается кладка стен второго этажа. Строительство обойдется бюджету в 313 миллионов рублей.

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Всего в 2021 и 2022 годах на территории Ленобласти планируется ввести в эксплуатацию 12 Домов культуры.