Главный петербургский синоптик рассказал, что из-за теплой погоды Нева и Финский залив покроются льдом лишь через месяц.

Погода в Санкт-Петербурге все еще остается переменчивой — снегопады и холода то и дело сменяют проливные дожди. Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, как скоро с такими перепадами покроются льдом Нева и Финский залив. Об этом пишут «Невские Новости».