Главный петербургский синоптик рассказал, что из-за теплой погоды Нева и Финский залив покроются льдом лишь через месяц.
Погода в Санкт-Петербурге все еще остается переменчивой — снегопады и холода то и дело сменяют проливные дожди. Главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, как скоро с такими перепадами покроются льдом Нева и Финский залив. Об этом пишут «Невские Новости».
«Сейчас пока льда не будет. Ожидается слабо морозная погода. Будут только начальные появления льда. Первые две декады декабря льда не будет. Речь идет о серьезном ледоставе. Появление льда конечно будет с приходом холодных ночей, но это не тот лед, на который можно будет выходить», — пояснил Колесов.