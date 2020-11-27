Органы опеки не имеют претензий к Ольге Галибовой.

Матери шестерых детей, которых мужчина захватил в заложники в Колпино, разрешили встретиться с ними. Ольга Галибова планирует навестить сыновей в ближайшем будущем. Сейчас она занята поиском работы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, у органов опеки нет претензий к матери.

Муж Галибовой захватил в заложники детей во вторник в Колпино. Бельтюков выгнал жену из квартиры, а затем потребовал вернуться. Мужчина начал угрожать топором детям, которых пять часов продержал в квартире.