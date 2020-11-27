Главный специалист петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, к какой погоде готовиться жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние дни осени.

Последние дни ноября выдадутся достаточно теплыми для Санкт-Петербурга и относительно холодными — для Ленинградской области. Таким прогнозом поделился главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, передает «78.ru».

По его словам, в Петербурге минусовая температура не ожидается из-за циклона, постепенно смещающегося к юго-востоку. Так, в городе на выходные температура будет варьироваться от 0…+2, в Ленобласти от -3…+2 градусов. Со вторника в город и область снова придут холода.