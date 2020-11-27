Помимо реставрации, в башне теперь функционирует экспозиция, где посетителя могут увидеть старинные украшения, сосуды и орудия, а также останки древнего человека.

«В Стрелочной башне мы произвели масштабную реставрацию, подняв ее с фундамента. Сейчас здесь расположилась великолепная экспозиция, которой позавидует даже Великий Новгород. В ней есть единственные в России экспонаты. Сейчас мы готовимся продолжить реставрацию крепости. В частности — необходимо восстановить береговые укрепления», — сказал глава региона Александр Дрозденко.

Существование этого объекта насчитывает уже пять столетий. Реставрация крепости в Старой Ладоге началась в 2013 году за счет средств бюджета Ленинградской области.