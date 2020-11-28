В Петербурге взломали ВК и подвели под экстремизм учителя с 26-летним стажем

Неизвестный взломал аккаунт «ВКонтакте» учительницы школы № 160 Красногвардейского района и от ее имени написал семикласснице сообщение экстремистского характера.

В тексте сообщения делается акцент на «нерусской фамилии», утверждается, что из-за этого девочке занижается бал. А также в грубой форме предлагается покинуть страну.

Владелица аккаунта – преподаватель с 26-летним стажем Мария Радиславовна. Когда она увидела, что написали от ее лица, сразу обратилась в полицию.