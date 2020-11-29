Депутат Госдумы раскритиковал концерт Басты в Петербурге

Сергей Боярский, депутат Госдумы от Петербурга усомнился в безопасности проведения концерта с тысячами фанатов в условиях распространения коронавируса.

«Сразу оговорюсь, я не выступаю против конкретного исполнителя или мероприятия, оно наверняка было замечательное, собрались тысячи людей, наших, родных, петербуржцев. В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали? Жду объяснений», — написал в «Фейсбуке» депутат.

Концерт проходил 27 и 28 ноября в Ледовом дворце. После появления видеозаписи с концерта в сети, чиновники комитета культуры никаких нарушений на кадрах не увидели.