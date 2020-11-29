У младенцев может формироваться иммунитет к коронавирусу в утробе матери

Эксперт рассказал, как беременность формирует защиту от коронавируса у младенцев. Все дело в антителах, которые передаются от переболевшей матери.
Об этом заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Вадим Покровский.
Антитела передаются ребенку во время беременности и сохраняются в организме несколько месяцев. Есть несколько примеров, когда младенцы переболевших ковидом женщин рождались с антителами. При этом, существенной роли антитела в организме новорожденного не играют — дети изначально маловосприимчивы к коронавирусу, – рассказал эксперт.