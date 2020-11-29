У младенцев может формироваться иммунитет к коронавирусу в утробе матери

Эксперт рассказал, как беременность формирует защиту от коронавируса у младенцев. Все дело в антителах, которые передаются от переболевшей матери.

Об этом заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Вадим Покровский.