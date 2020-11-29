На Гатчинском шоссе боевая машина задавила мужчину

В субботу, 28 ноября, в Красносельском районе БТР задавил человека. Трагедия произошла во время военной реконструкции на полигоне.

Как позже выяснилось, индивидуальный предприниматель по заказу организовал реконструкцию, не отвечающую требованиям безопасности. Водителем боевого транспорта оказался 38-летний водитель Петергофа, за которым числится 68 штрафов на нарушение правил дорожного движения.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновника отпустили по подписке о невыезде.