Женщина пыталась поджечь порох в детском клубе в Санкт-Петербурге – источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге, сообщил источник в силовых структурах.

«Вечером 27 ноября около девяти часов вечера поступило сообщение, что неадекватная женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе на проспекте Ударников. Подозреваемая была задержана», — сказал собеседник.

По предварительным данным, женщина пыталась выбросить банку в урну.

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