Мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку, ищут в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленинградской области разыскивают мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку.

В полицию Выборгского района 29 ноября обратилась петербурженка. Она сообщила, что в период с 4 по 29 ноября неизвестный в районе улицы Сосновой в СНТ «Карьер Приветнинское» изнасиловал ее 12-летнюю дочь.

Осмотр предполагаемого места происшествия в присутствии сотрудников полиции состоится 30 ноября.