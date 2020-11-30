Мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку, ищут в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленинградской области разыскивают мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку.
В полицию Выборгского района 29 ноября обратилась петербурженка. Она сообщила, что в период с 4 по 29 ноября неизвестный в районе улицы Сосновой в СНТ «Карьер Приветнинское» изнасиловал ее 12-летнюю дочь.
Осмотр предполагаемого места происшествия в присутствии сотрудников полиции состоится 30 ноября.
Вам будет интересно
В полицию Санкт-Петербурга 24 ноября позвонил мужчина и сообщил, что его 41-летнего брата удерживают в частном доме в поселке Сергиево...
25.11.2020 866